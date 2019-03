Sciopero clima

Milano in piazza per il Global Strike For Future, lo sciopero mondiale per il futuro. Il corteo degli studenti parte alle 9 da largo Cairoli e si conclude alle 11 in piazza della Scala dove è prevista una manifestazione di due ore. Alle 18 un'altra manifestazione, a cui aderiscono associazioni ambientaliste come Greenpeace, partirà sempre da largo Cairoli per un corteo in difesa dell'ambiente. La scuola media di primo grado Pertini ha organizzato una marcia per il clima alla quale parteciperà anche il sindaco, Giuseppe Sala. Dalle 11 alle 13 i volontari di Legambiente saranno in piazza Scala per attività divulgative sul cambiamento climatico e l'ecologia, con giochi e quiz per gli studenti partecipanti.

L'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo, riceverà invece la delegazione di Legambiente in Regione per un confronto sul tema del cambiamento climatico e sulle azioni da intraprendere per fermare la crisi. In occasione dello sciopero gli studenti potranno anche visitare gratis la Triennale.

