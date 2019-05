Sciopero bus è rischio venerdì nero

Potrebbe essere venerdì nero per il trasporto milanese. I sindacati di base Usb hanno indetto uno sciopero del settore trasporti nazionale che oggi potrà causare disagi a chi viaggia in treno e sui mezzi pubblici. A Milano l'agitazione del personale - sia di bus e tram sia della metropolitana - è prevista dalle 18 alle 22. Per quanto riguarda, invece, i treni di Trenord ci potranno essere ritardi e cancellazioni fra le 9 e le 17. «Potrebbero essere interessati - sottolinea l'azienda ferroviaria - anche i collegamenti aeroportuali: sono previsti autobus (no-stop) per l'eventuale sostituzione delle corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio». Lo sciopero, spiega Usb, è indetto tra l'altro «per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero, contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto».

Venerdì 17 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA