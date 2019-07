Sciopero Atm oggi mezzi a rischio caos

Nuovo sciopero. Vecchio caos. Si prospetta un giorno da incubo per chi utilizza i mezzi pubblici per spostarsi a Milano. A rischio tram, bus e metro per l'agitazione che dura 24 ore, tempo durante il quale, chiaramente, saranno rispettati gli orari di garanzia. Il personale Atm incrocerà le braccia dalle 8.45 alle 15. E poi dalle 18 al termine del servizio. Gli orari garantiti - quelli nei quali i mezzi funzioneranno - saranno dall'inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. La protesta è stata indetta dai Cub (Confederazione unitaria di base) e si prevede una forte adesione. E anche se le scuole sono finite e la città ha cominciato a svuotarsi, la giornata si preannuncia ugualmente una di quelle da dimenticare per il traffico e i disagi. Non solo Atm, però, è in agitazione. Perché domenica a fermarsi saranno i dipendenti di Trenord, che già avevano scioperato lo scorso 7 giugno. (S.Rom.)

Giovedì 11 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA