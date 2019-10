Scherzetto o dolcetto Halloween da giocare

Simona Romanò

Scherzetto o dolcetto. L'Halloween più lungo che ci sia si festeggia a Gardaland durante tre settimane da paura e di puro divertimento. I bambini con mamma e papà si devono preparare a vivere il tradizionale evento dell'autunno, il Gardaland Magic Halloween. Zombie, streghe, vampiri, zucche parlanti invadono il parco, pronti a portare scompiglio. E anche i baby visitatori sono invitati a travestirsi per l'occasione. Continua la stagione da far tremare anche i bimbi più coraggiosi con tante novità, come i Venerdì da Paura: il 18 e 25 ottobre il parco è aperto fino le 23 per proporre ai piccoli ospiti serate ricche di eventi, fra il flash mob mostruoso e la foresta malefica posseduta da entità malefiche. Il clou è alle 21, quando va in scena al Gardaland Theatre uno spettacolo con numeri acrobatici di grande effetto in chiave horror. A Gardaland, poi, si aggira una squadra di acchiappamostri che coinvolge i bimbi in simpatiche gag. Il gran finale è Halloween Party, il 31 ottobre, fino a mezzanotte: è la festa più mostruosamente divertente di tutta l'eternità.

Castelnuovo del Garda. Info orari e biglietti low cost ww.gardaland.it

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

