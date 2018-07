Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SCHERMAMondiali, sciabola: Italia d'argentoe Aldo Montano torna sul podioÈ d'argento la quinta medaglia dell'Italia ai Mondiali di scherma di Wuxi, in Cina. La conquistano gli azzurri Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano nella sciabola a squadre maschile. Il quartetto italiano si arrende solo in finale alla Corea del Sud per 45-39. Il medagliere azzurro si aggiorna a tre medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo.CICLISMOTour: 17a tappa, vince QuintanaThomas resta 1° su FroomeNairo Quintana ha vinto la 17esima tappa del Tour de France, con arrivo in salita a Saint-Lary-Soulan Col du Portet dopo 65 km terribili sui Pirenei, con 28 sull'irlandese Martin e 47 sul gallese Thomas che ha rafforzato la maglia gialla di leader, davanti al britannico Froome.