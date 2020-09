Scendono i contagi: 176 in Lombardia, 46 a Milano

Boom i tamponi in Lombardia e decisa diminuzione dei casi di positività. Con un alto numero di tamponi effettuati (19.399), sono 176 i casi positivi al Covid-19 nella Regione per una percentuale pari allo 0,9%, in calo rispetto a ieri (1,57%). Sono due i decessi per un totale di 16.903 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Un ricovero in più sia in terapia intensiva: (29 in totale), sia negli altri reparti (263). È sempre la provincia di Milano dove si registra il maggior numero di nuovi contagi. Sono 90, di cui 46 a Milano città. Seguono Monza, con 20 positivi, e Brescia, con 16. Bene Bergamo, che registra 4 nuovi casi e Lecco, dove sono 7. A Como i contagi rilevati sono 2, a Cremona e Lodi 3; a Mantova e Pavia sono 7, a Sondrio c'è un solo nuovo caso, a Varese 6.

E da domani dall'aeroporto di Linate scatta l'operazione sperimentale «Covid Fre» su alcuni voli in partenza per Roma. «I passeggeri saranno sottoposti al tampone rapido e potranno salire a bordo solo se l'esito sarà negativo». Lo annunciano il presidente e l'assessore al Welfare della Regione Attilio Fontana e Giulio Gallera. Analoga operazione sarà compiuta nello scalo di Fiumicino, a cura delle autorità territoriali competenti. In caso di esito positivo al tampone, per loro scatteranno i protocolli sanitari vigenti.

