Scende dall'auto in fiamme e viene travolto

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È saltato fuori dall'auto dopo un tamponamento a catena, ha fatto un solo passo e una vettura che sopraggiungeva lo ha preso in pieno. È morto così, poco prima della mezzanotte di sabato, E.O., 64 anni, in un tragico incidente sull'A4 all'altezza di Arluno che sembra la fotocopia di quello in cui solo tre giorni prima ha perso la vita Barbara Fettolini, la 38enne di Sesto San Giovanni falciata sulla Milano-Varese mentre cercava di mettere in salvo le sue due bambine dopo un incidente.Secondo la prima ricostruzione, la notte scorsa 5 auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla carreggiata in direzione Torino. La Fiat Punto del 64enne ha preso fuoco e lui ha sganciato la cintura e si è proiettato fuori. Ed è stato centrato da un'altra vettura in arrivo, morendo sul colpo. Nel tamponamento è rimasto ferito un 49enne, trasportato in codice giallo al San Carlo.