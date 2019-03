Scala: un'Accademia a Riad, è ancora polemica

Greta Posca

L'Arabia Saudita esce dal cda della Scala, ma rientra attraverso il progetto di creare a Riad un conservatorio di musica per 600 bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Tre anni di accordo e sette milioni di euro di sovvenzione per l'Accademia della Scala. Una decisione che fa alzare il sopracciglio al governatore della Lombardia Attilio Fontana: «Ma non si era azzerato tutto?».

Non sono nemmeno passati dieci giorni dalle polemiche per il possibile ingresso saudita in consiglio di amministrazione della Scala (con tanto di minacce di licenziamento al sovrintendente Alexander Pereira) e con la decisione di restituire 3,1 milioni di euro già versati, che ieri il consiglio di amministrazione dell'Accademia ha dato il primo via libera «all'unanimità» al progetto per creare un conservatorio rivolto a bambine e bambini a Riad.

Si tratterebbe (secondo quanto aveva dichiarato il manager austriaco) di sette milioni di euro per un lavoro triennale. Le lezioni comprendono quelle per voci bianche, propedeutica alla danza, di scuola musicale per strumenti oltre a un workshop su marketing e comunicazione digitale. Nella prima fase i docenti dell'Accademia supervisioneranno i docenti locali.

Perplesso il presidente della Lombardia Attilio Fontana. «È difficile dare un giudizio positivo a priori» ha commentato convinto che il cda dell'Accademia debba «dare qualche spiegazione al cda della Scala» anche se ammette che «esportare le nostre eccellenze sia un valore aggiunto». Positivi invece il sindaco Giuseppe Sala e il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli. Sala ha anche ricordato come la Regione abbia un consigliere nel board dell'Accademia. Buona cosa secondo Bonisoli «perché rientra in una collaborazione culturale a mio avviso ancora più utile nel momento in cui andiamo a lavorare con un Paese che ha bisogno di essere aiutato ad aprirsi».

