Scala sulle punte dal vivo. Il balletto ritrova il pubblico l'overdose di streaming e tv. Capienza massima 500 persone, tre Serate quattro coreografi (oggi, domani e venerdì).

In cartellone nomi di chiara fama: András Lukács, Jirì Bubenicek, Alexei Ratmansky e Manuel Legris. Si inizia con Verdi Suite, firmato da Legris, direttore del corpo di ballo scaligero. La coreografia ha preso vita sui ballabili delle opere verdiane I vespri siciliani, Jerusalem e la versione francese de Il trovatore. La creazione diventerà anche un omaggio a Carla Fracci: Legris infatti ha ampliato il progetto iniziale creando movimenti su alcuni brani e dal Ballo della Regina del Don Carlos per dedicarlo alla stella della danza, scomparsa da poco. «È un omaggio simbolico, una coreografia che voglio dedicare a lei che ha ballato tanto sulle musiche di Verdi. Voglio elaborare un grande omaggio per la prossima stagione».

L'ungherese Andràs Lukàcs firma Movements to Stravinsky, nel 50esimo anniversario dalla scomparsa del compositore. Per la prima volta al Piermarini il ceco Jirì Bubenicek, coreografo tra i più acclamati, con Canon in D Major, celeberrimo trio maschile (per Nicola Del Freo, Mattia Semperboni e Gioacchino Starace) che si sviluppa sul Canone in Re maggiore di Pachelbel: «L'ho dedicato a mia nonna; non c'ero al suo funerale e immagino che siano tre angeli che accompagnano la sua anima in Paradiso». Chiude il Concerto DSCH del russo Alexei Ratmansky sul Concerto N 2 in Fa magg Op. 102 di Shostakovic.

Dal 9 all'11 giugno. Piazza Scala. Ore 19. Biglietti da 21 euro. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA