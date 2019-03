Scala, sauditi nel cda è bufera su Pereira

Scala e Riad, è bufera. Cresce il nervosismo sulla vicenda di un possibile ingresso dell'Arabia Saudita nel cda come sponsor nel Piermarini (15 milioni in 5 anni), con un moltiplicarsi di versioni e di botta e risposta. Ieri ha destato irritazione l'intervista che il sovrintendente della Scala Alexander Pereira ha rilasciato al quotidiano La Stampa per giustificare l'accordo che ha impostato coi sauditi. Pereira ha chiamato in causa la Lega e Giuseppe Sala, spiegando che con il sindaco aveva parlato a gennaio e che al rapporto con i sauditi era arrivato su suggerimento leghista (l'ex direttore della Padania Max Ferrari). Il risultato è stato una smentita di Ferrari, del sindaco e anche l'annuncio di un'interrogazione parlamentare e di una mozione in Comune da parte del Carroccio per chiedere il suo licenziamento. Sala ha anche scritto a tutti i membri del cda chiedendo silenzio fino alla seduta fissata per il 18 marzo. «Se il consiglio di amministrazione è compatto, queste operazioni si fanno. Se non lo è, non si fanno. Non so come finirà, né voglio dare per scontato qualcosa prima». Anche il presidente della Regione Attilio Fontana non ci sta alla versione di Pereira: «Non ne sapevo nulla». Diventa delicato il futuro del sovrintendente, con un contratto in scadenza. Proprio nel cda del 18 si dovrà parlare di questo.

