Scala saudita, scontro Sala-Fontana

Sauditi nel cda della Scala, scontro social tra il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Ieri il governatore sul Corriere della Sera aveva smentito di essere a conoscenza dell'ipotesi Arabia Saudita e sottolineato di essere contrario a un suo ingresso nel consiglio di amministrazione. Il sindaco subito ha risposto via social: «Visto che è tutto verbalizzato nel cda dell'11 febbraio, e che nel cda è presente anche un rappresentante della Regione, come faceva a non essere al corrente? O non è stato avvertito e allora deve revocare subito il suo rappresentante, o fa il furbo». E Sala ribadisce che nel consiglio del 18 marzo «esamineremo le carte, è inutile arrivare a conclusioni prima». Subito Fontana replica, sempre via social, ribadendo che «le relazioni con i sauditi non nascono certo con la Lega... È una fake news... anche il sindaco non ha resistito dichiarandosi sorpreso per una notizia non vera». E concorda con Sala su una cosa sola: «Nel prossimo cda le carte saranno chiare». Sulla querelle interviene anche il vicepremier Matteo Salvini: «Sulla Scala condivido l'idea del presidente Fontana e penso che possiamo farne a meno». (G.Pos.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA