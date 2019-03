Scala saudita, Sala: «Solo con l'unanimità»

La Scala saudita è senza pace. Di certo fino a lunedì 18 marzo, giorno del consiglio di amministrazione, non si fermeranno i pareri nonostante il richiamo al silenzio da parte del sindaco Giuseppe Sala, che è anche presidente del cda. Al centro dell'attenzione sempre quei 15 milioni di sponsorizzazione da parte dell'Arabia Saudita, a patto di sedersi nel board. Idea che solletica il sovrintendente Alexander Pereira, a caccia anche della sua personale riconferma del contratto in scadenza nel 2020. Ieri il sindaco Sala è tornato sull'argomento: «Il Cda del teatro regna sovrano e non si farà condizionare dalla politica», ha da un lato sottolineato; dall'altro si è detto è convinto «che serva l'unanimità» da parte del cda». E non ha mancato di dire che i leghisti «stanno diffondendo falsità sulla vicenda».

E proprio il ministro dell'Interno del Carroccio Matteo Salvini ha ribadito la sua opinione contraria all'ingresso dei sauditi: «Preferirei non ci fossero alcune presenze e che ci fosse una Scala libera e indipendente. Diciamo che se gli svizzeri volessero investire nella Scala, non avremmo problemi». E poi ha punzecchiato Sala: «Il sindaco a giorni alterni ha opinioni diverse, speriamo si arrivi a una finale». Intanto, dalla Camera di Cooperazione Italo Araba arriva il rammarico se non si arrivasse a un accordo: «Rinunciare sarebbe una sconfitta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA