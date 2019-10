Scala, Pereira saluta a dicembre

Pereira saluta in anticipo, Meyer arriva a marzo. Ma già da metà dicembre avrà un contratto come sovrintendente designato, che gli permetterà di intervenire in caso di bisogno. Ieri il consiglio di amministrazione del Piermarini ha sancito nero su bianco che il contratto di Dominique Meyer come sovrintendente alla Scala partirà dal 1° marzo 2020, quando lascerà la Staatsoper di Vienna. Ma Alexander Pereira saluta dopo la prima di Sant'Ambrogio perché dal 15 dicembre diventa a tutti gli effetti il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino. Ecco il perché della decisione di ieri del cda di garantire continuità con la nomina. «Se c'è un problema ci sarò», ha detto Dominique Meyer che ieri in teatro ha incontrato sia Alexander Pereira sia il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly.

«Dal 15 dicembre al 1° marzo formalmente fra i miei poteri e quelli del direttore generale Maria di Freda contiamo di gestire la transizione - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala che della Scala è presidente - ma Meyer potrà dare una mano: sarà sovrintendente designato per due mesi e mezzo». Emozionato Meyer. «Meraviglioso essere qui» dice il neosovrintendente in perfetto italiano.

Alcune questioni aperte ancora restano. Non tanto lo stipendio di Meyer quando diventerà sovrintendente (240mila euro, come Pereira, ovvero il tetto di legge) quanto quello da sovrintendente designato. E poi resta da decidere se avrà un direttore artistico, «ma è giusto, se mai sarà - ha spiegato Sala -, che lo scelga lui», seppure il cda si è detto «favorevole a un direttore artistico» e possibilmente «italiano». Altra questione è l'Accademia della Scala, ora guidata da Pereira.

Martedì 1 Ottobre 2019, 05:01

