Scala, Pereira può attendere

Paola Pastorini

Fumata bianca per il bilancio 2018, fumata nera per il nuovo sovrintendente. Ieri il consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala si è concluso con un via libera e un punto interrogativo.

Approvato il bilancio 2018 che si chiude in sostanziale pareggio, con circa 200 mila euro di attivo e «una buona patrimonializzazione, che supera i 100 milioni di cui 42 disponibili, in leggero miglioramento», ha dichiarato il sindaco e presidente del cda Giuseppe Sala. «A oggi siamo a ricavi da finanziamenti pubblici al 33,6% ed è un livello che consideriamo fisiologico, semmai potrebbe essere peggio». Non ci saranno aumenti di fondi da parte di Stato, Regione o Comune (che nel 2018 ha dato fondi per 5,8 milioni) e «quindi bisogna fare conto sui ricavi di biglietteria e di privati». Unica nota stonata la saturazione del teatro, passata dall'85% del 2017 all'81% del 2018; si tratta della percentuale dei biglietti venduti rispetto ai posti disponibili. «Come cda al sovrintendente e al teatro abbiamo chiesto di tornare ai livelli del 2017». Più delicata la questione sovrintendente, con Alexander Pereira in scadenza nel 2020. Tre le opzioni: conferma, proroga o sostituzione. Ieri nessuna decisione ma l'assicurazione che il cerchio si chiuderà «se non a maggio, a giugno», assicura Sala. «Bisogna fare un'operazione di chiarezza e dire cosa vogliamo fare sia per la programmazione sia per rispetto al sovrintendente attuale». Entro giugno si saprà quindi se sarà riconfermato (una delle ipotesi è che possa avere un contratto-ponte per uno o due anni) o se inizierà una nuova era. Nei mesi scorsi, la Scala ha affidato alla società Egon Zehnder una selezione di possibili candidati. Una rosa che oggi «si è veramente ridotta. Ed è stata anche verificata una disponibilità a eventualmente accettare un'offerta da parte dei possibili candidati». Sala non ha fatto nomi, ma si sa che nella rosa ci sono fra gli altri il responsabile del Maggio Fiorentino Cristiano Chiarot; dello stabile di Torino Filippo Fonsatti; dell'opera di Roma Carlo Fuortes; della Fenice di Venezia Fortunato Ortombina e dell'Opera di Vienna Dominique Meyer. Un elemento dirimente nella scelta sarà quello relativo ai conti e alla capacità di attirare sponsor e finanziatori per il teatro (e qui Pereira è maestro).

