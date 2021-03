Scala, ok a Chailly fino al 2025

Riccardo Chailly resta direttore musicale della Scala fino al 2025. Esselunga entra come socio fondatore con sei milioni di euro annuali. La Scala si prepara a una trasformazione hi-tech e green.

Questi gli argomenti di un consiglio di amministrazione caldo ieri per il teatro del Piermarini. Innanzitutto la conferma di Chailly, il cui contratto era in scadenza a inizio 2022. Si tratta quindi di un prosieguo per tre anni, con possibilità di un'ulteriore proroga di altri due per il maestro milanese che ha assunto la guida della Scala nel 2015, prima come direttore principale e poi dal 2017 come direttore musicale. C'era state nelle scorse settimane voci di un possibile avvicendamento con Antonio Pappano, smentite ieri dalla decisione.

Seconda importante novità il fatto che Esselunga diventi socio fondatore permanente (che consente ma non obbliga l'ingresso nel cda) del teatro alla Scala. La nomina sarà ufficiale con il via libera (scontato) dell'assemblea dei soci fissata per il 23. Si tratta di un ingresso da 6 milioni di euro (in una tranche o dilazionato in 5 anni). Il teatro vede il bilancio preventivo in pareggio anche per il 2021 con un budget di 98,3 milioni. Nel 2019 il bilancio, che dal 2006 è in pareggio, è stato di 133 milioni di euro, cifra ridimensionata causa Covid a 86,3 milioni. Il sovrintendente ha inoltre presentato il suo piano di rilancio. Tre parole chiave: ecologia (dai pannelli solari all'eliminazione della carta, a una scelta attenta dei materiali, anche per le scenografie), innovazione (con tablet per avere i sottotitoli in otto lingue diverse, e un sistema di telecamere fisse che consente lo streaming di tutti gli spettacoli), e inclusione, con iniziative che avvicinino la Scala alla gente.

