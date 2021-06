Scala, la Filarmonica torna in Duomo

La Filarmonica della Scala suona gratis in piazza Duomo. Confermato l'appuntamento con la classica in piazza, anche se slitta, come peraltro era accaduto nel 2020, dal 13 giugno al 12 settembre. E per l'autunno la Filarmonica ha in programma sei concerti per recuperare quelli cancellati, con direttori del calibro di Daniel Harding, Marc Albrecht e Myung-Whun Chung.

Ma la vera novità dell'orchestra, fondata con i musicisti della Scala da Daniele Abbado nel 1982, è il nuovo direttore artistico, Etienne Reymond. Per quattro anni, dall'addio di Ernesto Schiavi, la Filarmonica è rimasta senza. Dopo il Covid, però, l'associazione scaligera ha cercato qualcuno che potesse aiutarla «a progredire ulteriormente, facendo cose nuove, anche a livello internazionale», spiega il vicepresidente della Filarmonica Damiano Cottalasso. Da qui è partita una selezione che ha portato alla scelta «all'unanimità» di Reymond, ha spiegato il presidente Maurizio Beretta. «La Filarmonica - ha detto il neodirettore Reymond - è diventata una delle migliori orchestre al mondo e la numero uno in Italia» Tra i progetti, musica nei cortili e coinvolgimento dei musicisti amatoriali.

