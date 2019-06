Scala, l'ascesa di Meyer

Greta Posca

Non c'è il nome nero su bianco in carta intestata. Ma il nuovo sovrintendente del Teatro alla Scala è il francese Dominique Meyer. Ieri alla fine del consiglio di amministrazione il sindaco Giuseppe Sala, presidente del teatro, ha spiegato che c'è l'accordo dei consiglieri. «Abbiamo trovato consenso sul nome. Lo lascio immaginare a voi perché la prima cosa che devo fare tornato in ufficio è chiamarlo formalmente e incontrarlo». Sala ci ha comunque tenuto a sottolineare che non si tratta del sovrintendente uscente Alexander Pereira.

Ecco dunque che l'unico rimasto è lui, Meyer. Ex direttore generale dell'Opéra di Parigi, dal 2010 a guida la Staatsoper di Vienna. il manager era stato selezionato dalla società Egon Zehnder che aveva presentato una lista di possibili candidati poi scremata dal cda. Resta l'incognita gigante, però. Ed è il ruolo di Alexander Pereira, attuale sovrintendente. Il manager austriaco, che ha un contratto in scadenza a febbraio 2020, vorrebbe restare fino alla fine del 2022 (e non meno), quando scadrà anche l'incarico del direttore musicale Riccardo Chailly. Lo stesso maestro aveva caldeggiato questa soluzione definendola «il minimo della logica». Ma su questo in cda non c'è unanimità, anzi ci sono consiglieri esplicitamente contrari.

La questione è stata quindi rimandata al prossimo consiglio, fissato per la sera del 28 giugno. Il sindaco non ha escluso che Pereira possa avere una proroga, che però non ha quantificato. «Ci ragioneremo. A me sta sentire il sovrintendente designato e Pereira stesso per capire se è possibile trovare una formula, che potrebbe essere anche di prolungamento, ma che è tutta da costruire». Una certezza è che il contratto di Meyer partirà in ogni caso alla scadenza attuale dell'incarico dell'attuale sovrintendente. La questione è tutta se ci sarà un affiancamento o meno. Anche in questo caso, ha spiegato Sala, l'ultima parola spetta al nuovo sovrintendente, che fra poco lascerà Vienna.

Mercoledì 19 Giugno 2019

