Scala, il sipario è virtuale

La stagione sinfonica della Scala ha rialzato il suo sipario virtuale di concerti in streaming. Dopo il debutto sabato, con la bacchetta di Lorenzo Viotti, venerdì 15 gennaio la direzione passa a Carlo Boccadoro.

Compositore, direttore d'orchestra, scrittore, Boccadoro dirigerà l'Orchestra della Scala in un programma che accosta pagine di classici del 900 italiano con una forte presenza milanese come Niccolò Castiglioni e Bruno Maderna ad autori pietre miliari della musica contemporanea, i minimalisti americani Philip Glass e Steve Reich e l'estone Arvo Pärt.

Boccadoro proporrà anche musiche sue e quelle del compositore Mauro Montalbetti. Il concerto si segue a partire dalle ore 20 sul sito e sulle pagine Facebook e YouTube del teatro.(P.Pas.)

