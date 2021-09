Scala, il ritorno di Daniel Harding

Paola Pastorini

Appena calato il sipario sul Concerto per Milano in piazza Duomo, la Filarmonica della Scala torna a casa per inaugurare il cartellone d'autunno. Sei gli appuntamenti; il primo è domani e segna il ritorno di un direttore che sin dagli inizi della carriera ha stabilito un rapporto privilegiato con la Filarmonica: Daniel Harding. Con oltre cinquanta concerti all'attivo al Piermarini e in tournée, è tra i direttori più amati a Milano. Per l'occasione Harding dirige un programma che accosta la musica di Franz Schubert e di Felix Mendelssohn: nella prima parte l'Ouverture Nello stile italiano e la Sinfonia n. 3 in re maggiore di Schubert, nella seconda l'Ouverture Le Ebridi e la Sinfonia n. 5 in re minore Riforma di Mendelssohn. Il direttore manca dal 2019, prima del lockdown, quando aveva diretto Isabelle Faust nel concerto di Britten e la Sinfonia Fantastica di Berlioz.

A seguire saliranno sul podio i maestri Myung-Whun Chung (3 ottobre); Marc Albrecht (31 ottobre), Robert Trevino (15 novembre) fino a Riccardo Chailly (22 novembre).

Il 15 settembre. Teatro Scala. Piazza Scala. Ore 20. Biglietti 110 - 12 euro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA