Scala, è già caccia al sovrintendente

Greta Posca«AAA sovrintendente cercasi». Cambiano le regole dello statuto del teatro lirico più famoso del mondo, ed è già partita la caccia al nuovo allenatore: entro Natale arriverà la rosa dei nomi.Il Teatro alla Scala avrà un sovrintendente designato e «la rosa di nomi sarà sottoposta da una società di head hunter al cda del teatro entro Natale», ha spiegato il sindaco e presidente del cda del teatro, Giuseppe Sala al termine della riunione . Si arriverà poi in seguito alla decisione di chi sarà il prossimo sovrintendente: la carica di Alexander Pereira scade infatti a inizio 2020. La novità deriva da una modifica dello statuto approvata ieri mattina. «Nella programmazione artistica della Scala si fanno contratti con grandi direttori e cantanti che vanno a due o tre anni - ha chiarito Sala -, quindi il rischio che si corre è che il nuovo sovrintendente quando arriva si trovi ad avere la programmazione già fatta a due o tre anni».I grandi teatri internazionali per questo hanno la figura del sovrintendente designato, «che con anticipo si affianca al sovrintendente, senza avere poteri esecutivi ma solo di proposta. Ovviamente poi c'è il consiglio di amministrazione che decide - ha aggiunto -. Ma fino a oggi non era previsto dallo statuto della Scala, così abbiamo introdotto questa opzione del sovrintendente designato che può essere nominato fino a tre anni prima».Alexander Pereira «ha espresso la volontà di proseguire, di fatto rimane uno dei candidati, quindi la società confronterà il suo curriculum con quello degli altri candidati - ha precisato Sala - . L'obiettivo è avere una short list di nomi entro Natale».