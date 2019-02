Scala da esportazione: via al maxi tour

Greta Posca

Giappone, Singapore, Arabia Saudita. La Scala è da esportazione. Il Piermarini e la sua accademia hanno iniziato un intenso biennio di tournée che le porterà in Paesi mai raggiunti (l'Arabia Saudita e Singapore) e in mete dove ormai è di casa come il Giappone, dove tornerà per la decima volta nel 2020. Il sovrintendente Alexander Pereira con a fianco il direttore generale Maria Di Freda ieri ha voluto raccontare i progetti anche alla stampa tornando a ripetere che «la Scala è il brand italiano più famoso dopo la Ferrari. E questo è un elemento importante: le richieste di portarla nel mondo sono tante».

E sono anche impegnative, dato che vengono fatte a «pareggio di bilancio», con un 70-80% delle spese coperte da chi ospita la Scala e il resto da sponsor. La prima incursione all'estero del Piermarini risale al 1878, quando per festeggiare i suoi primi cento anni la Scala andò all'Expo di Parigi. Da allora sono stati 156 i progetti del teatro milanese in 40 Paesi. Solo fra il 2000 e il 2018 sono state 68 le tournée che hanno portato la Scala in 99 teatri (337 le alzate di sipario con 950 mila spettatori). Per i prossimi due anni è previsto il debutto assoluto in Finlandia, dove porterà quest'estate al festival di Savonlinna I masnadieri diretti da Michele Mariotti e un gala di canto, andati esauriti in due settimane dalla messa in vendita dei biglietti. A seguire una forte presenza in Cina. Fra luglio e agosto sarà, in tour il balletto. E poi ancora Placido Domingo, con un Gala che si svolgerà prima a Milano e poi sarà a Parigi; Riccardo Chailly, Roberto Bolle, La Traviata. E tanti altri. Insomma, una Scala da esportazione.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA