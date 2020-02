Scala, corista malato «Ora sono guarito»

Si è ammalato ed è guarito. Un corista della Scala che aveva cantato nel Trovatore il 12 febbraio è risultato positivo al coronavirus. L'artista ha informato l'azienda, la quale a sua volta ha inviato una comunicazione ai dipendenti e istituito un controllo della temperatura all'ingresso. Ieri lui stesso ha mandato un messaggio ai colleghi per tranquillizzarli: «Il virus non mi dà più sintomi e mi hanno detto che praticamente sono guarito».

Il corista aveva cantato nell'opera di Verdi, poi non si era sentito bene ed era rimasto a casa in malattia. In ospedale gli era stata diagnosticata una polmonite batterica ed era stato rimandato a casa. A questo punto, visto che la febbre non scendeva, aveva chiamato il 112 e gli era stato fatto il tampone. Così l'artista aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus. L'Ats ha avvisato il teatro che ha bloccato prove e spettacoli fino al primo marzo. «Siamo fuori pericolo di contagio eventuale da parte mia in virtù dei 14 giorni di incubazione», ha concluso.

