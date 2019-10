Scala, aria di stop salta la pace con i sindacati

Finisce la pace sindacale dell'era Pereira e alla Scala va in scena lo sciopero. La mancata ratifica dell'accordo sulla diaria nelle tournée stipulato a maggio mette a rischio la prima del Giulio Cesare di Haendel del 18 ottobre. Questo perché lunedì il cda del teatro non ha ratificato l'accordo sulla diaria nelle tournée stipulato lo scorso maggio. Così Cgil, Cisl, Uil e Fials annunciato lo sciopero dal 18 ottobre e chiedono «un incontro urgente» per affrontare il problema. Sembra essere arrivata alla fine la pace sindacale che ha contraddistinto la gestione del sovrintendente uscente Alexander Pereira. L'annuncio dello stato di agitazione e di possibili «azioni di sciopero» arriva infatti il giorno dopo l'ufficializzazione dell'addio del manager austriaco dal 15 dicembre e l'arrivo, prima come sovrintendente designato e dal primo marzo come guida di Dominique Meyer. Ieri, al termine del cda il sindaco Giuseppe Sala, presidente del teatro, aveva parlato della questione della diaria come «problema che sta esplodendo». Le indennità però sono definite per legge e quindi non possono essere modificate, se non con un intervento legislativo. Per questo aveva chiesto al ministro Franceschini di intervenire.

Le attuali tariffe per le trasferte, hanno spiegato i sindacati, sono ferme dal 2001 e non permettono di coprire le spese di vitto in città costose come Shanghai dove la Scala sarà in tour questo mese.

Mercoledì 2 Ottobre 2019

