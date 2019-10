Sbarca a Milano il tour che sta portando «l'energia rivoluzionaria» di Achille Lauro nei migliori club d'Italia. Il Rolls Royce Tour stasera al Fabrique sarà uno spettacolo a 360 gradi di cui l'artista romano immerge le sue hit in una rappresentazione scenica curata nei dettagli tra luci, scenografia e abiti. Un concerto molto atteso e infatti già sold out. Non mancheranno sul palco il produttore e chitarrista Boss Doms e la band formata da Nicola Iazzi al basso, Mattia Tedesco alle chitarre, e Marco Lanciotti alla batteria.

Così Achille Lauro torna dal vivo a pochi mesi dall'uscita dell'album 1969, quinto della carriera. «Il disco 1969 è stato apprezzato da tantissime persone» ha detto il cantautore, annunciando anche che il prossimo lavoro si intitolerà 1990: «Dal 1969 passiamo al 1990, stiamo viaggiando nelle epoche. Sono molto contento, perché prima ci eravamo ispirati ai monumenti della musica mondiale, e ora siamo passati alle vecchie nostalgie. Aspettatevi la fine del mondo». Il live promette una commistione di momenti punk a momenti più intimi, malinconici, al rock'n'roll fino alla musica contemporanea. E tra gli ospiti annunciati ci sono Morgan, Cosmo, Emis Skilla, Noyz Narcos. (P.Pas.)

Lunedì 7 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA