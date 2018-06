Sbaglia valigia, trova 69 uccellini

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un banale scambio di valigia, all'aeroporto di Malpensa. E quando il viaggiatore ha aperto il bagaglio, la sorpresa: dentro c'erano 69 volatili, passeriformi rari di origine amazzonica. Erano inseriti in bigodini di plastica chiusi in scatole. Un viaggio terribile dal Brasile che li ha uccisi quasi tutti: 45 erano già morti. A fare la scoperta un brasiliano, che si è presentato al commissariato di Sesto San Giovanni per fare denuncia: ha raccontato di aver preso un volo dal Brasile a Milano e di aver preso la grossa valigia simile alla sua per errore.I poliziotti hanno affidato i volatili all'Enpa. Solo nove sono rimasti in vita. Gli uccellini, il cui prezzo stimato è di 3/400 euro ciascuno, sono talmente rari che l'Enpa sta ancora definendo la classificazione delle specie. Ancora da rintracciare il proprietario del bagaglio.