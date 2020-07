Sbaglia banchina e attraversa i binari Travolta in Centrale

Tragedia tra i binari di Centrale, davanti a decine di testimoni con il trolley in mano e l'orrore negli occhi. Una svista è costata la vita a un'anziana di 82 anni, travolta dal Frecciargento Milano-Lecce appena partito.

L'incidente si è consumato alle 12,15 al binario 17. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polfer, la pensionata, che trascinava un trolley, ha attraversato all'improvviso la sede dei binari per raggiungere la banchina del binario 18. Una delle supposizioni è che si sia resa conto all'ultimo di aver sbagliato banchina ed abbia tentato di riparare. Ma è stata travolta dal Frecciargento 8889 appena partito per Lecce. Le ruote le hanno tranciato di netto braccio e gamba destri. I soccorsi sono stati velocissimi, ma le ferite e l'emorragia troppo gravi. Trasportata a sirene spiegate all'ospedale Niguarda, l'anziana è morta poco dopo l'arrivo in ambulanza.

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA