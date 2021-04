Saturnino e il rumore del silenzio

Lo spettacolo non è morto, ma è in agonia: salviamolo. Un appello lanciato in musica oggi alle 10 da Saturnino al Forum di Assago nell'ambito della nuova iniziativa (solo digitale) di Bauli in piazza. Si tratta di un tour organizzato dall'associazione-movimento per sensibilizzare sui lavoratori dello spettacolo da mesi a casa. Il Rumore del silenzio tour è partito ieri da Bologna con Marco Poggipollini, e oggi sarà ad Assago con Saturnino. L'evento si può seguire sui canali streaming del Forum e di Bauli in piazza. Poi toccherà a Torino e Roma. Quattro artisti, uno per ogni sede, interpretano, soli sul palco, in una arena vuota, la celebre canzone di Simon & Garfunkel The Sound of Silence (Il Suono del Silenzio), che dà appunto nome al tour. Il 12 aprile, sui canali di Bauli In Piazza e i canali di #Chiamatenoi, si pubblicano i 4 video-racconti del tour. (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA