Sassuolo vola +8 Allegri (+5) se la ride il Napoli giù: -6 punti

Massimo SartiMILANO - Il vuoto alle spalle della Juve: questo salta all'occhio guardando la classifica di serie A dopo 8 giornate e confrontandola con quella all'ottavo turno di 12 mesi fa. Quando era il Napoli di Maurizio Sarri ad essere a punteggio pieno, seguito a 2 lunghezze dall'Inter e a 5 da Juve e Lazio. Mentre ora c'è una voragine di 6 punti tra i bianconeri e i partenopei di Carlo Ancelotti, che 12 mesi fa a quota 18 non sarebbero stati neppure in zona Champions.Per la squadra di Allegri 5 punti in più con 3 gol all'attivo in meno rispetto alla precedente Juve senza Cristiano Ronaldo. Sembra un paradosso. Tra le compagini di blasone, oltre ai campioni d'Italia, guadagna solo la Fiorentina (+3). Le altre grandi perdono tutte: Napoli ed Inter -6, Lazio -4, Roma -2.Il Milan di Rino Gattuso ha gli stessi punti di quello di Vincenzo Montella, ma con una partita in meno. Al momento il primato di salto in avanti spetta al Sassuolo di Roberto De Zerbi: +8 punti e tanta voglia di stupire ancora. Crescono anche Spal (+4), Cagliari (+3) ed Udinese (+2). Il gambero è ovviamente il Chievo: senza tener conto della penalizzazione, c'è sul campo un pesante -10 per Lorenzo D'Anna rispetto al Maran di un anno fa. Qui il cambio in panchina può essere giustificato dai numeri. Soffre, infine, anche il Bologna di Pippo Inzaghi: -7 ed uno zero nella casella dei gol fatti in trasferta da cancellare.