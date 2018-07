Sasha Banks: «Cresciuta tra wrestling in tv e Barbie Ora mi coccolo la mia bambola personalizzata»

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliSasha Banks, avvenente e atletica californiana, è una delle stelle della WWE. Quattro volte campionessa femminile di RAW, è, da sempre, una fan del wrestling e non solo.Ha sempre e solo guardato il wrestling: niente bambole?«No, ho giocato anche con le Barbie ma mentre guardavo il wrestling in t. Adesso ho la mia bambola personale. Sasha Banks in versione bambola WWE Superstar. Questo dimostra che tutto è possibile, se c'è passione».È una grande fan anche della serie animata Sailor Moon?«Vero, la mia preferita è Serena (Bunny, in Italia, ndr) perché arrivava sempre in ritardo a scuola, mi somiglia Mi piace molto guardare Sailor Moon».Il suo soprannome in WWE è The Legit Boss, perché?«È nato quando ero in NXT. Volevo far capire che ero la migliore e mi sono scelta questo soprannome. Ora sono un vero Boss, la migliore di tutte».A chi si ispira quando sale sul ring?«Andavo pazza per Eddie Guerrero e Rey Mysterio, quindi mi piace lo stile di combattimento della lucha libre. Vorrei davvero diventare la versione al femminile di Eddie Guerrero».Innamorata del wrestling ma c'è qualcosa di questo mondo che non sopporta?«L'unico aspetto negativo è che si viaggia tantissimo, sei sempre in volo e giri tantissime città. Non è facile».Che rapporto ha con l'Italia?«L'adoro, mi servirebbe più tempo per visitarla meglio. Qui c'è la pizza migliore del mondo».riproduzione riservata ®