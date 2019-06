SARRIVEDERCI CHELSEA

Timothy Ormezzano

TORINO - Manca solo l'annuncio ufficiale per celebrare il matrimonio tra Sarri e la Juve. Anche se Paratici prende (altro) tempo: «Ci vuole ancora un po', non c'è una scadenza». Il dirigente bianconero, intervenuto da Napoli a margine del premio Football Leader 2019, dice di avere «le idee chiarissime», ma allo stesso tempo di avere «un range di nomi per la panchina, non soltanto uno». Dichiarazioni che tengono in qualche modo vivo il pensiero stupendo dei tifosi bianconeri: la Juve aspetta un'eventuale sanzione della Uefa ai danni del City, con possibile fuga di Guardiola verso nuovi orizzonti? Chissà. Di certo Sarri è pronto al grande passo: «La professione può portare a fare altri percorsi - dice a Vanity Fair -, ma il rapporto con Napoli non cambierà». Nessun tradimento, insomma: «Come si può restare fedele a una moglie da cui hai divorziato?».

E ancora, sulla sua voglia di tornare in serie A dopo una stagione in Premier League: «Per noi italiani il richiamo di casa è forte - aggiunge Sarri -. Faccio solo scelte professionali. Non potrò allenare altri 20 anni». Infine, sulla possibilità di togliersi la tuta magari per indossare un abito più aderente al cosiddetto stile Juve: «Se una società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare».

Ma c'è anche un altro ex totem del Napoli che flirta con la Signora. È il portiere Reina, il cui padre apre alla Juve: «Pepe con Sarri a Torino? Lui è un professionista, non avrebbe problemi». Più che Pepe i tifosi bianconeri sognano (ancora) Pep, cioè Guardiola. Sui social impazza l'hashtag #SarriOut: la piazza juventina è in subbuglio, come cinque anni fa per l'arrivo di Allegri.

Intanto la Juve è già al lavoro sul mercato. Contende all'Inter Chiesa e prova a riportare Pogba a Torino. Specie adesso che, con l'aggravio fiscale ridotto, per versare al francese 15 milioni di stipendio netto non bisogna darne altrettanti (ma soltanto 7) al fisco. «Pogba? Quando arriverà il nuovo allenatore, faremo tutte le valutazioni necessarie», taglia corto Paratici, la cui prima alternativa al Polpo è sempre Milinkovic-Savic.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA