Sarri: «Voglio una Juve più cattiva»

TORINO - Serve una Juve «più cattiva», questa sera contro il Genoa dell'osservato speciale bianconero Kouamè. Lo dice forte e chiaro Sarri, che difende la difesa e attacca l'attacco. Più dei gol subiti, pesano quelli non fatti.

La retroguardia che ha incassato quasi il doppio delle reti dell'anno scorso «è comunque la migliore di un campionato in cui si segna di più delle stagioni passate», sottolinea il tecnico. E ancora: «Possiamo fare meglio, ma la situazione non è così negativa. Attenzione al Genoa, che ha una classifica bugiarda». Le novità in trincea saranno almeno due: Buffon tra i pali e Demiral in vantaggio su Rugani per far riposare De Ligt. Straordinari in vista invece per Bonucci, perché se non c'è l'olandese allora deve esserci Leo: «In difesa hanno tutti bisogno di riposo - ammette Sarri -, ma serve continuità e non posso tenerli entrambi fuori».

Capitolo attacco. E qui il Comandante è più tranchant: troppo pochi, del resto, gli appena 8 gol realizzati dalle tre punte bianconere, 2 in meno del capocannoniere Immobile. «Abbiamo buoni margini di miglioramento. In Serie A il 46% dei tiri sono nello specchio? È un dato che non mi risulta, molto ottimistico. Dobbiamo pensare a noi e non alle statistiche generali: abbiamo una percentuale realizzativa bassa. Il problema è soprattutto mentale. Ai ragazzi ho detto che bisogna essere più cattivi».

Niente ritorno al 4-3-3, perché il tridente a detta di Sarri è legato a Higuain, che non ha smaltito completamente la botta alla testa presa sabato, mentre Douglas Costa «al massimo può giocare un piccolissimo spezzone». E allora verrà riproposto il 4-3-1-2, con Bernardeschi sulla trequarti («Federico sta bene, a Lecce ha sbagliato come tutti gli altri») e davanti il tandem Dybala-Ronaldo. Quest'ultimo, ancora fermo a 4 gol in campionato, ha un discreto appetito dopo il digiuno con la Lokomotiv e il riposo contro il Lecce. Un appetito che dovrà trasformarsi in cattiveria.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

