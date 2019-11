Sarri smonta il caso CR7: «Non esiste»

Timothy Ormezzano

TORINO - Cristiano Ronaldo non si discute. O no? Continua a tenere banco il caso della sostituzione di CR7 a Mosca per motivi precauzionali, ma a disposizione per Juve-Milan di domenica. «Non è più decisivo», scrivono i media spagnoli. La sua uscita di scena nel finale di Lokomotiv-Juve fa parlare, anche perché per trovare l'ultimo precedente in Champions bisogna andare indietro di 1.358 giorni, al 17 febbraio 2016, quando Cristiano lasciò il posto a Casemiro all'89' di Roma-Real Madrid.

L'anno scorso Allegri lo richiamò due volte in panchina, contro Fiorentina e Frosinone, in entrambe le occasioni dopo il suo gol del definitivo 3-0. Sarri ha invece sostituito CR7 all'81', dopo una prova piuttosto incolore, con il risultato ancora sull'1-1. «Ronaldo era arrabbiato perché non sta benissimo - ha spiegato il tecnico -, ha un fastidio al ginocchio che gli causa un affaticamento all'adduttore. Temevo che si facesse male e ho deciso di toglierlo». Ramsey ha invece deciso di togliere a Ronaldo il primo gol su punizione in bianconero, rendendo inutile il suo 30° tentativo con un tocchetto sulla linea di porta. Lesa maestà? «Mi sono scusato con Cristiano, sono cose che accadono», ha detto il gallese.

L'altra faccia della Juve è quella molto più sorridente di Douglas Costa, finalmente decisivo. Il finto trequartista ha sbancato Mosca con un gol da antologia, eguagliando lo score complessivo ottenuto nella scorsa deludente stagione in bianconero. Flash è un'arma in più per il big match contro il Milan in uno Stadium dove in campionato i rossoneri hanno sempre perso.

Douglas Costa farà staffetta con Ramsey tra le linee del 4-3-1-2. Probabile la conferma in attacco di Cristiano Ronaldo e Higuain, con Dybala pronto a subentrare. Le certezze sono il ritorno di Matuidi a centrocampo e quello di Cuadrado in una difesa che potrebbe recuperare De Ligt al fianco di Bonucci, ieri chiamato capitano sui social dal suo ex compagno Pogba.

Basta poco, basta un tweet, per incendiare la fantasia dei tifosi bianconeri, che non smettono di sognare un Polpo-bis.

riproduzione riservata ®

Venerdì 8 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA