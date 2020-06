Sarri, il pompiere: «Scudetto in tasca? È ancora lunga»

Timothy Ormezzano

Ci siamo. Arthur ha detto sì alla Juve. Firmerà (entro fine mese, con tanto di visite) un quinquennale da circa 5 milioni più bonus, il doppio di quanto guadagna al Barcellona, dove al suo posto andrà Pjanic. Il brasiliano è stato valutato 70 milioni più bonus, il bosniaco 60 più bonus: la Juve metterà a bilancio una maxi plusvalenza e verserà ai blaugrana un conguaglio di 10 milioni.

Sarri non vuol sentire parlare di mercato: «Arthur è un giocatore del Barcellona. Non mi è piaciuto nella maniera più assoluta quando il loro tecnico (Setién; ndr) ha parlato di Pjanic, che se verrà ceduto non è per questioni tecniche».

Meglio non chiedergli nemmeno della fuga-scudetto della Juve, a +4 sulla Lazio e +8 sull'Inter: «Non abbiamo un vantaggio sostanzioso e ci sono ancora 33 punti in palio. Niente tabelle o conteggi». Insomma, testa unicamente alla sfida di questa sera (ore 21.45, arbitra Piccinini, diretta Sky Sport) con il Lecce, che ha centrato 4 vittorie lontano dal Salento: «In trasferta hanno fatto meglio che in casa. Il risultato è tutto da conquistare». Sarri insiste quindi sull'aspetto mentale. Sprona Pjanic, che sembra avere la testa già a Barcellona: «È andato in sofferenza, ma deve reagire immediatamente: ha ampi margini di miglioramento».

Il Comandante pungola anche il suo pupillo Higuain, che prenota uno spezzone di gara. I problemi di salute della madre e la pandemia «lo hanno molto disturbato», tanto che «Gonzalo non riteneva giusto pensare di riprendere il campionato». Ma adesso «sta ritrovando la voglia di inizio stagione: può tornare a essere un elemento importante».

Questa sera la Juve chiederà a Matuidi di agire come terzino sinistro, per tamponare l'emergenza, e riproporrà Dybala e Cristiano Ronaldo con uno tra Bernardeschi (favorito) o Douglas Costa. Per Buffon infine la chance di fare suo il record di presenze in serie A che ha in condominio con Maldini, a quota 647 gettoni.

