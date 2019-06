Sarri, idea fissa: «La Champions»

Timothy Ormezzano

MILANO - La scommessa di Sarri è doppia: «Far divertire e, possibilmente, allungare la striscia di vittorie». La Juve, del resto, lo ha chiamato proprio per questo: coniugare lo spettacolo con i successi. Intervenendo sui canali ufficiali bianconeri, il Comandante ha ammesso di aver ricevuto «un'eredità difficile: tenteremo di giocare più palloni, pur mantenendo alcune caratteristiche della squadra di Allegri».

Se in campionato si avverte «un'aria frizzante», conseguenza dei molti cambi di panchina, la Champions andrà vissuta «per quello che è: la Juve è tra i dieci club di punta, ci alzeremo la mattina con un solo obiettivo: vincere. Abbiamo un gruppo coeso, di grande mentalità e determinazione», ha aggiunto Sarri. Il suo vice sarà Martusciello, che ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del suo contratto con l'Inter.

Intanto Torino si prepara a dare il benvenuto a De Ligt e Rabiot. L'olandese ha ottenuto un superingaggio da 12 milioni annui (premi compresi) e verrà blindato con una clausola rescissoria da 150 milioni a salire. Paratici è atteso ad Amsterdam per chiudere con l'Ajax intorno ai 75-80 milioni bonus compresi. Da lunedì inoltre ogni giorno è buono per annunciare Rabiot, il secondo colpo a costo zero dopo Ramsey, che si è già calato nella parte cominciando a lavorare alla Continassa.

La conferma dell'imminente matrimonio tra la Signora e Rabiot arriva dalla mamma-agente del francese: «Il Psg ha tentato un rilancio? Assolutamente falso, non c'è la minima discussione tra me e Leonardo - così la mamma-agente Veronique -. Quanto alla Juve, meglio parlare il meno possibile finché non è tutto fatto».

Una grande cessione potrà finanziare un altro grande colpo. E qui i nomi sono soprattutto tre: Pogba, Isco e Icardi. Se per il Polpo bisogna fare i conti con la richiesta-monstre dello United (circa 150 milioni), per lo spagnolo in uscita dal Real per 80 milioni ci sarà da battere la concorrenza del City.

Appare più semplice portare Icardi a Torino, dove nei giorni scorsi è stato avvistato Marotta. Per Maurito, infatti, l'approdo bianconero resta quello più probabile, anche per i bookmakers. Specie se Paratici aprirà a uno scambio sull'asse Torino-Milano con Dybala, il big più a rischio cessione.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

