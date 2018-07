Sarri già pazzo del Chelsea: «Ci divertiremo vincendo»

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Cinque anni fa allenavo in B. Ora sono al Chelsea. Uno dei club più importanti al mondo, nel campionato più importante al mondo e con tutti i migliori tecnici in Europa e probabilmente al mondo». Prime parole di Maurizio Sarri da tecnico dei Blues, in inglese e con una buona dose di autoironia sulla conoscenza della lingua: «Avevo iniziato ad apprenderlo 30 anni fa, in questo periodo l'ho disimparato». Parole al miele per il Napoli («Tre anni indimenticabili») e tanta voglia di «divertirmi e magari di vincere qualcosa». Con uno o due aggiustamenti potremo giocare il mio calcio. A Napoli sono stato fortunato, ho trovato calciatori che si sono adattati alle mie idee».Uno Sarri se lo è portato dietro, ovvero Jorginho. Per altri (Hysaj? Koulibaly?) sembra scontato il no del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis. Che però non ha più voce in capitolo su Higuain, oggetto del desiderio di Sarri insieme all'altro juventino Rugani. Attenzione però ai pezzi forti che potrebbero lasciare il Chelsea, soprattutto in direzione Real Madrid. Secondo il Times, il club di Roman Abramovich avrebbe stabilito in oltre 225 milioni di euro il prezzo per Eden Hazard. Più a buon mercato (40 milioni) il portiere Courtois, con i Blues, per la sostituzione, tentati dal romanista Alisson.Sarri vuole conquistare titoli là dove Antonio Conte ha già vinto. Dall'ex ct azzurro, nonostante l'esonero, arriva un messaggio di grande fair play: «Grazie al Chelsea per due anni indimenticabili. Grazie a tutti per il duro lavoro che ci ha permesso di vincere insieme Premier League e FA Cup».