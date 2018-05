Sarri-Conte: altro incrocio pericoloso

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Ancora tu. Proprio come nella famosa canzone di Lucio Battisti. Nel giorno in cui il Real Madrid, campione d'Europa, presenta le nuove maglie (tutti i giocatori posano tranne Cristiano Ronaldo...), ecco un nuovo incrocio pericoloso tra Marurizio Sarri e Antonio Conte. Il primo (divorziato di fresco dal Napoli) è corteggiato da Abramovic, patron del Chelsea, che però è prigioniero dell'ex ct azzurro.Già, Conte ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2019: 11 milioni (e rotti) l'ingaggio in essere, oltre alla penale di 9 milioni in caso di licenziamento. Ma perché incrocio pericoloso? Semplice, i due sono stati protagonisti (sfortunati) nella stagione 2000-07 sulla panchina dell'Arezzo, in serie B. Conte, all'esordio all'epoca, venne esonerato dopo un avvio difficile, sostituito da Sarri, appunto, a sua volta sollevato dall'incarico, col ritorno del tecnico pugliese in Toscana: 26 punti in 14 partite, con cinque vittorie consecutive per Conte, che sfiorò il playout salvezza: colpa della Juve, già promossa in A, che perse all'ultimo minuto con lo Spezia (poi salvo nello spareggio contro il Verona). A Londra come finirà?