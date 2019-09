Sarri alla scoperta del turnover

Timothy Ormezzano

TORINO - Tour de force chiama turnover. L'unico intoccabile della Juventus è Cristiano Ronaldo, che con i quattro gol rifilati martedì alla Lituania si è preso l'ennesimo record: nessuno ha segnato quanto lui, 25 reti, nelle qualificazioni europee. Ben 93 centri in 160 partite con il Portogallo, di cui 32 nelle ultime 27 uscite. CR7 vede quota 100 e il primato mondiale di 109 gol in nazionale dell'iraniano Ali Daei. Impossibile fare a meno di Cristiano sabato (ore 15) in casa della Fiorentina e mercoledì 18 sul campo dell'Atletico Madrid.

Il cinque volte Pallone d'oro, che ieri ha ottenuto un giorno di permesso, riposerà semmai sabato 21, quando allo Stadium arriverà il Verona. In quell'occasione potrebbe fare un pit stop anche Szczesny, per la gioia del suo vice Buffon, a 7 presenze dal record di 647 partite in A di Paolo Maldini. SuperGigi riannoderebbe così i fili della sua storia bianconera, contro quello stesso Verona che fronteggiò il 19 maggio 2018, il giorno del suo addio provvisorio alla Juventus.

Al tempo. Ora c'è da battezzare al meglio il ciclo di 7 partite in 22 giorni che attende la Signora. Il tecnico Sarri, archiviata la polmonite, dovrà mettere a punto quel turnover mai praticato a Napoli e abbozzato al Chelsea. La Juve del resto ha una rosa extralarge, due squadre potenzialmente da scudetto. E diversi musi lunghi che attendono di giocare.

L'idea di Sarri è comunque quella di rimandare le rotazioni di altri 180 minuti: contro Fiorentina e Atletico vedremo una Juve molto simile a quella che ha superato Parma e Napoli. Al Franchi, salvo sorprese, le uniche variazioni sul tema saranno l'esordio da titolare di Danilo e, forse, Rabiot al posto di Matuidi. Stop.

Giovedì 12 Settembre 2019, 05:01

