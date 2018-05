Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sarò, in musica, parole e immagini, il testimone del tempo che ho vissuto e in oltre due ore di concerto, attraverserò tutta la musica che ha accompagnato la mia vita, e non solo la mia. Un viaggio che inizia negli anni 50 con il rock'n roll, per passare poi al beat, al prog, alla grande canzone d'autore, ai Pooh, alle mie canzoni». Parola di Red Canzian, che domenica si esibisce agli Arcimboldi.Alla spicciolata, tutti gli ex Pooh stanno transitando sui palchi delle città italiane, che da divisi fanno più concerti di prima. Canzian porta in scena Testimone del tempo Tour, spettacolo che racconta il suo percorso musicale e la sua carriera, iniziata nel 1970 con la prog band dei Capsicum Red fino ad approdare nel 1973 con i Pooh di cui diventa bassista. Con il gruppo cui percorre e segna 50 anni di storia della musica italiana, vincendo inoltre nel 1990 il Festival di Sanremo con il brano «Uomini Soli». Dopo lo scioglimento tre album da solista, di cui l'ultimo dà il titolo anche al tour. (P.Pas.)