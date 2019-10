Saracinesca Handa, Candreva rigenerato

HANDANOVIC 7

Dopo una prima frazione da minimo sindacale, tre interventi da straordinari, e al limite del miracoloso, su Balotelli (2 volte) e Donnarumma. Si arrende solo a Skriniar, ma senza colpe.

GODIN 6,5

Qualche sportellata con Balotelli e due buone chiusure su Mateju. Sui palloni alti è dominante.

DE VRIJ 6,5

Quando la mette sul fisico non ce n'è per nessuno. In aggiunta, piedi buoni ed ottima visione di gioco in impostazione.

SKRINIAR 5,5

Con Donnarumma zero rischi, con Balotelli sfodera un paio di anticipi strappa-applausi. Ma sbanda sulle incursioni di Sabelli e chiude in ritardo su Bisoli, deviando in porta.

CANDREVA 6,5

Viaggia ad acceleratore costantemente pigiato, sdoppiandosi tra difesa e attacco senza lesinare energie.

GAGLIARDINI 5

Nervoso e troppo impreciso col pallone tra i piedi. In appoggio è un errore via l'altro.

BROZOVIC 5,5

Dopo il black out con il Parma, qualche bagliore, ma ancora troppe ombre.

BARELLA 6,5

Energia pura, abbinata a tecnica e garra'. Non smette mai di correre, facendosi trovare ovunque.

ASAMOAH 5

Costretto sulla difensiva da Sabelli. In proiezione non è mai un fattore, dietro in debito d'ossigeno (36' st Biraghi ng).

LAUTARO 7

Sempre a segno dal 2 ottobre. Numeri alla mano, 6 gol nelle ultime 5 partite tra campionato e Champions, 5 nelle ultime 4 di A, questa volta con un destro da fuori deviato imparabilmente da Cistana. Treno in corsa.

LUKAKU 7

Centravanti di posizione e apri-varchi. Quando decide di accelerare è però incontenibile e il 7° centro in campionato una perla di bellezza rara (41' st Esposito ng).

CONTE 6,5

Missione compiuta, ma a fatica e in riserva nel finale. In attesa della risposta della Juve, di nuovo in vetta.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

