Sarà una Milano-Sanremo diversa. Non solo per la collocazione, causa lockdwn dei mesi scorsi, all'8 agosto della tradizionale Classicissima di Primavera di ciclismo. Ma anche per il percorso che, clamorosamente, non contemplerà la costa savonese.

Risultato del no al passaggio sull'Aurelia da parte di 13 sindaci della zona, per una duplice motivazione. Innanzitutto per motivi viabilistici («È l'ennesima conseguenza che dobbiamo subire a causa del piano folle sulle nostre autostrade voluto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», ha tuonato il Governatore della Liguria Giovanni Toti) in un affollato sabato d'estate. Ma anche per il timore di non riuscire ad assicurare il distanziamento sociale tra gli spettatori lungo il tracciato. Agli organizzatori erano stati chiesti allo scopo 600 steward da dislocare lungo la strada, in un territorio tra l'altro interessato da un nuovo cluster di Coronavirus.

Niente Turchino, Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. La nuova Sanremo, di 299 km, partirà da Trezzano sul Naviglio, a sud di Milano, per proseguire verso la Lomellina, Alessandria, il Monferrato e le Langhe. A 70 km dal traguardo verrà affrontata la salita di Colle Nava, prima di rientrare a Imperia sul percorso originale. Salvate la Cipressa e l'ascesa al Poggio, dove Vincenzo Nibali per esempio costruì il trionfo nel 2018.(M.Sar.)

