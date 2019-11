Sarà una edizione zero, perché la promessa è quella di crescere e prendersi un posto sicuro dal 2020, nel cuore dell'autunno.

Da domani a sabato prende il via al Cinemino il Gender Border Festival: curato da Marco Kassir e Marco Malfi Chindemi, la rassegna cinematografica è dedicata alle nuove rappresentazioni dell'identità di genere, dal corpo alla libera manifestazione della sessualità.

Dieci film in cartellone, otto dei quali giudicati in concorso da una giuria composta dalla regista Adele Tulli, Maria Silvia Fiengo, il direttore del Festival Mix Milano Rafael Maniglia e Giancarlo Zappoli. E a proposito di Festival Mix, spiega Marco Kassir, «saremo un'altra cosa, senza voler concorrere con una manifestazione ultratrentennale. Noi vogliamo raccontare chi siamo come esponenti del mondo queer, piuttosto che raccontare chi amiamo. I titoli raccontano la realtà Lgbt ma anche quella eterosessuale, perlomeno quella che non si riconosce come eteronormata».

Il via con il Gender Opening Party domani (ore 18.30) e la proiezione del brasiliano A Rosa Azul de Novalis di Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro. Tra i titoli attesi, l'argentino Mujer Nomad di Martin Farina (8 novembre, ore 15) e l'unico titolo italiano, Io sono Sofia di Silvia Luzi (9 novembre, ore 16.45). (F.Gat.)

Mercoledì 6 Novembre 2019

