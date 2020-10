Sarà un Wired Next Fest dal volto nuovo, quello atteso domani e dopo, con il titolo From digital to a new world: «L'emergenza Covid ci ha imposto una veste quasi totalmente tv, e per un festival incentrato sulla tecnologia e le sue prospettive è stata una prova naturale», commentano gli organizzatori Federico Ferrazza, Emiliano Audisio e Francesca Airoldi. L'8a edizione avrà comunque un quartier generale, il futuristico auditorium degli IBM Studios in piazza Gae Aulenti. Trasmissioni video e concerti live, a beneficio di un pubblico virtuale. Tre fronti per il Wnf: ospiti in collegamento, speaker in loco e concerti in loco.

Attesi dal filosofo delle rete Cory Doctorow all'economista Tito Boeri, dall'astronauta Luca Parmitano all'attivista bestseller 15enne Marley Dias, alle web creator Camihawke e Sofia Viscardi, fino al gamer professionista Giorgio Calandrelli, passando per la pornostar Rocco Siffredi insieme al figlio regista Lorenzo Tano, Cristina D'Avena, il cantautore Frah Quintale, la rapper Anna e il cantante Leo Gassmann. (F.Cos.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA