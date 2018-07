Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sarà un po' come essere musicisti di strada». Così Marina Rei spiega il concerto che lei e Paolo Benvegnù terranno stasera, per la rassegna Estate Sforzesca, nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Marina Rei, romana, musicista da sempre con la voglia di mettersi in gioco e lui, Paolo Benvegnù, classe '65, prima fondatore degli Scisma, cult band alternativa degli anni '90, e poi solista. Insieme portano sul palco Canzoni contro la disattenzione: uno scambio di brani di repertorio ma anche il confronto a due con titoli come Io e le cose di Giorgio Gaber e Cosa sono le nuvole di Domenico Modugno, scritta da Pier Paolo Pasolini. Perché Canzoni contro la disattenzione? «Vogliamo portare l'attenzione nelle parole, nei testi, nella musica di certe canzoni. Un po' come un ritorno ai classici, che sono sempre cultura». Un'occasione per ascoltare due veri artisti e un bel repertorio. (M.Lev.)