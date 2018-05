«Sarà un'Inter ambiziosa pure senza Champions»

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Inter, uno Zenga per... amico. Dopo il regalo di Gasperini, ex dal dente avvelenato ma super partes nell'1-1 con la Lazio che ha riaperto i giochi per il 4° posto, i nerazzurri di Luciano Spalletti, nel prossimo turno potrebbero beneficiare di un secondo cadeau e di un altro illustre alleato: l'Uomo Ragno Walter Zenga, interista di nascita e di professione (12 anni a Milano, dal 1982 al 1994) e costretto a fare punti contro i biancocelesti di Inzaghi, nella sfida di domenica allo Scida, per scongiurare il pericolo-retrocessione. A due giornate dal termine, il Crotone è infatti in piena bagarre, con Lazio e Napoli (al San Paolo) come ultimi ostacoli nella corsa salvezza.E, per tutta la giornata di ieri, pro Zenga, solo messaggi di solidarietà e di buon auspicio dagli internauti nerazzurri. Alle lamentele, ingiustificate, dell'Uomo Ragno per un gol annullato ai suoi nel ko di domenica a Verona, hanno fatto seguito infatti centinaia di post con una richiesta su tutte: «Mister batti la Lazio, una vittoria per voi e per noi. Crotone salvo e Inter in Champions League».E ieri Piero Ausilio ha parlato nuovamente del momento dell'Inter al Premio Maestrelli: «È sempre un piacere ricevere questo riconoscimento perché arriva dagli addetti ai lavori. Poi io ho fatto una carriera soprattutto con i giovani e questo premio deriva da una figura importante per il calcio e per i giovani. Questo premio mi riempie di orgoglio e mi fa piacere».Capitolo squadra e Spalletti, ecco l'Ausilio-pensiero: «Con la Lazio sarà una finale se facciamo il nostro dovere col Sassuolo. Il 20 maggio è ancora lontano, dobbiamo ragionare gara dopo gara e l'abbiamo fatto molto bene a Udine. Ora pensiamo solo al Sassuolo. Spalletti? Il suo progetto è solo all'inizio. La Champions League qualcosa in più porta dal punto di vista economico. Ma non cambierebbe niente dal punto di vista tecnico. L'ambizione di Suning rimarrebbe la stessa. Poi è normale che la Champions qualche milione di euro lo sposta. L'Inter che è nata vuole durare nel tempo, non fare solo una stagione: vogliamo fare qualcosa di importante. Quest'annata resta positiva e può diventare ottima in caso di quarto posto ma è un grande punto di partenza anche per i prossimi anni». Capito?riproduzione riservata ®