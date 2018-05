«Sara Tommasi? Ragazza serissima»

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Occhiali da sole, camicia bianca e abbronzatura d'ordinanza: Fabrizio Corona è tornato in tribunale. Questa volta, però, non da imputato, ma come testimone in un processo a carico dell'agente Fabrizio Chinaglia, accusato di violenza sessuale per aver approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di Sara Tommasi, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute all'uso di cocaina.Chinaglia, che deve rispondere anche di altri reati tra cui cessione di droga, avrebbe spinto la soubrette a avere rapporti sessuali con lui, constringendola anche con minacce e botte. «Sara - ha detto Corona davanti ai giudici - la conosco da 18 anni, da prima che entrasse nel mondo dello spettacolo, studiava in Bocconi, si è laureata con 110 e lode, era la fidanzata di un mio amico e era una ragazza serissima». Ed ha spiegato di non aver mai dato il numero di telefono della ragazza a Chinaglia. Lui, invece, ha chiarito Corona, «è un ragazzo che lavora nell'ambiente dello spettacolo, bazzicava negli eventi come intermediario, una volta mi portò un parrucchiere in ufficio per fargli fare una foto con me e incassai mille euro».Già nel 2013, in un'altra inchiesta della procura di Salerno, due uomini erano stati arrestati per violenze sessuali su Sara Tommasi.(A.Cal.)riproduzione riservata ®