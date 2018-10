«Sara Tommasi, non ci fu nessuno stupro»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaÈ soltanto ipotizzabile che l'ex agente di Sara Tommasi, cinque anni fa, possa aver avuto rapporti sessuali con la showgirl abusando della sua «scarsa lucidità mentale», dovuta all'uso di cocaina e a problemi psichici, ma non ci sono riscontri perché il quadro probatorio è «fragile e indimostrato» e le dichiarazioni della donna sono «prive di precisione e costanza» e a tratti inverosimili. Sono le motivazioni con cui il Tribunale ha deciso di assolvere, lo scorso luglio, Fabrizio Chinaglia da una lunga serie di imputazioni, tra cui quella di aver violentato la Tommasi.L'agente dello spettacolo era finito alla sbarra con l'accusa principale di aver approfittato delle condizioni di «inferiorità psichica» della showgirl, causate da un disturbo della personalità e da psicosi dovute alla droga, per indurla ad avere rapporti sessuali anche con minacce e percosse. La procura aveva chiesto una condanna a 8 anni per una lunga lista di reati, tra cui anche la cessione di droga e l'estorsione, perché si sarebbe fatto consegnare dalla Tommasi un assegno da ventimila euro.I giudici della quinta sezione penale però lo hanno assolto da tutte le accuse «perché il fatto non sussiste». Chinaglia, come scrive nll motivazioni il giudice Alessandro Santangelo, «era certamente al corrente delle precarie condizioni psichiatriche di Sara». Ma agli atti ci sono sms tra i due «dall'inequivoco contenuto sessuale» che «non possono che corroborare la versione» dell'imputato, «anche perché delle violenze lamentate dalla Tommasi non c'è «alcun concreto riscontro, né a livello di certificati medici, né a livello testimoniale».riproduzione riservata ®