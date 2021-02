Sarà la prima e l'unica gara della stagione, quella della combinata alpina femminile, ad aprire oggi i Campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021. A causa della pandemia, infatti, quest'anno non si sono disputate prove internazionali per questa formula, che abbina una manche di superG e una di slalom. La svizzera Wendy Holdener è la campionessa in carica di combinata alpina, titolo conquistato da ad Are (Svezia) nel 2019, davanti alla slovacca Petra Vlhova e alla norvegese Ragnhild Mowinckel. Le nostre due punte sono Marta Bassino e Federica Brignone, forti, cariche, in forma. «Sto molto bene - dice la Bassino - penso di essere pronta per questo Mondiale». E la Brignone aggiunge: «Sto sempre meglio, sarà la prima e ultima combinata della stagione, è la gara di un giorno, bisognerà sciare al 100 per cento sia in slalom che in superG. Le favorite? Marta, ma occhio alla Shiffrin». Alle 11 si svolgerà la manche di slalom, alle 14.30 invece la run di superG, questo è il programma definitivo della prima gara mondiale in terra italiana. Senza pubblico, tutto in diretta tv sulla Rai, sarà un grande spettacolo comunque, anche nella terribile stagione della pandemia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

