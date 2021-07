Sara e Hanan erano con qualcuno che è scappato ma sono rimasti due cellulari. Si concentra sui due cellulari trovati l'attenzione degli inquirenti che indagano sulla morte di Hanan Nekhla e di Sara El Jaafari, entrambe marocchine, trovate sabato mattina in un campo di mais a San Giuliano Milanese. Gli apparecchi sono intestati a prestanome. E adesso, non resta che il lungo lavoro di analisi dei contenuti per capire se si tratta di altri due apparecchi che avevano in uso Sara e Hanan oppure, se sono di altri, a chi appartengano. I familiari sono convinti che fossero uscite con due amici. «Vogliamo capire dove sono finiti i due amici che erano con Hanan e Sara giovedì notte - ha detto ai giornalisti la cugina di Hanan Meryem -. Forse potevano aiutarle. Invece di lasciarle nel campo, potevano essere salvate». L'autopsia è slittata a oggi mentre sono in corso gli approfondimenti investigativi sul mezzo agricolo che risulta aver investito le due donne. In particolare, si cerca di capire se è possibile che il conducente di 28 anni non si sia accorto di nulla né che dalla sua postazione si potesse vedere la piazzuola fatta dalle due. Grande attenzione viene posta dagli inquirenti, coordinati dal procuratore di Lodi Domenico Chiaro, a ogni telecamera. Di certo, comunque, gli inquirenti ritengono che se qualcuno era con loro, allora potrebbe trattarsi solo di conoscenze occasionali.

