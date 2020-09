Sara Chiappori

Danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti, diceva Pina Bausch. Mai stato tanto vero come in questo momento in cui, pur con tutte le cautele e le necessarie attenzioni, i corpi tornano protagonisti. Si ricomincia, dunque, anche e soprattutto alla Scala che non rinuncia a uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, il Gala di Balletto. Una festa della bellezza, della gioia della danza e del rinnovato patto tra artisti e spettatori.

Passi a due e assoli si intrecciano in un programma di grandi classici, coreografie storiche e nuove creazioni per il corpo di ballo, i suoi solisti e le due coppie di étoiles protagoniste: Svetlana Zakharova e Roberto Bolle, Alessandra Ferri e Federico Bonelli. Appositamente composto per l'occasione, Do a duet, duo al femminile firmato da Mauro Bigonzetti per Agnese Di Clemente e Alessandro Vassallo sull'esplosione della vitalità mozartiana che si dispiega nella Sinfonia n. 25 in sol minore K183, mentre il resto della scaletta prevede cult del repertorio con coreografie di Nureyev, Petit, Béjart, Preljocaj. Dirige il maestro Davide Coleman.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020

