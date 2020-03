«Sappiamo affrontare le tragedie a testa alta»

Stefano Boeri, presidente della Triennale, fra i più noti architetti a livello internazionale, la chiusura della Lombardia per l'emergenza coronavirus è una misura estrema. Fa paura?

«Non deve. Perché sono tutti sacrifici personali e collettivi, ma sono le uniche condizioni. Quindi, comportiamoci con consapevolezza: limitiamo i rapporti di socialità e rimaniamo il più possibile a casa. Se rispettiamo accorgimenti e scelte faticose ne usciremo, non in un tempo così lungo. Prendiamo come esempio Shanghai: 45 giorni fa ha chiuso tutto, scuole, teatri, negozi, uffici. Ora sta riaprendo».

Come le appare Milano?

«Una città più silenziosa, che sta dimostrando civismo e consapevolezza: i sacrifici che tutti stiamo facendo sono in qualche modo un atto di generosità, perché proteggiamo le fasce più deboli della popolazione. Milano è sempre stata sia innovativa che generosa e ciò la rende fortissima, pronta a superare anche questa prova».

È irriconoscibile?

«No. È la nostra Milano, anche se non effervescente, frenetica. Ed io la riconosco, perché Milano ha sempre saputo affrontare, a testa alta, momenti di tragedie e di difficoltà, dovute non solo alle epidemie. Mi ricordo i giorni successivi alla strage di piazza Fontana e il periodo dell'austerità a luci spente. Anche allora i milanesi hanno reagito».

E adesso?

«Non è una città che urla, ma sopporta con forza il brutto momento per poi ripartire più forte di prima».

Lei gira il mondo. Quale immagine di Milano traspare all'estero?

«Milano fino tre settimane fa era al top delle città più attrattive, dal punto di visto culturale, dello sviluppo del mercato immobiliare e finanziario. È stato un brusco cambio, ma non è cambiata l'idea di Milano. Oggi appare al mondo l'epicentro del contagio, ma quando ne usciremo, riconquistare velocemente la nostra attrattività».

Qual è, secondo lei, la ricetta per ripartire?

«Nessuna ricetta magica: Milano ha nel suo dna le energie e le caratteristiche per il rilancio».

La cultura è un ingrediente fondamentale?

«Sì, perché è un modo per vivere insieme esperienze e interrogarsi sul futuro».

La Triennale come si è organizzata?

«È chiusa, ma produce cultura con Triennale Decameron, storie in streaming nell'epoca della nuova peste nera. Prendendo spunto dalla raccolta del Boccaccio, in cui un gruppo di giovani in fuga dalla Firenze appestata raccontava quotidianamente una storia, abbiamo sviluppato un calendario di appuntamenti con cantanti, artisti, intellettuali, sportivi, ogni giorno alle 17 sul profilo Instagram della Triennale».

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 05:01

